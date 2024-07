"Estamos desolados com esta notícia. Fazemos votos para que Josh Homme tenha uma recuperação rápida e efectiva". Estamos a trabalhar no sentido de anunciarmos, na próxima quarta-feira 31 de Julho, uma Banda ou Artista substituto, assim como o cartaz completo do Festival", anunciou a organização do festival CA Vilar de Mouros através das redes sociais.

A publicação no Instagram utiliza uma imagem partilhada pelos Queens of the Stone Age onde é anunciado o cancelamento da presença da banda em vários festivais europeus devido a problemas de saúde a afetar Josh Homme, vocalista, guitarrista e líder da banda.

"Devido aos cuidados médicos continuados, é sob ordens médicas que Josh Homme vai permanecer sob o seu tratamento nos EUA", lê-se.

A organização do CA Vilar de Mouros informou também que os reembolsos para o bilhete diário do dia 21 de agosto, quando os Queens of the Stone Age deveriam subir a palco, vão ser assegurados a partir de 1 de agosto até 1 de setembro.

Decorrendo de 21 a 24 de agosto, esta edição do CA Vilar de Mouros tem como artistas confirmados The Libertines, Soulfly, The Darkness, Crystal Fighters, The Legendary Tigerman e Die Antwoord.