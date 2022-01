Afonso Cruz é o convidado do próximo encontro do clube de leitura É Desta Que Leio Isto, o primeiro de 2022, a ocorrer no dia 20 de janeiro, pelas 21h.

A começar o ano da melhor maneira, iremos conversar sobre "Sinopse de Amor e Guerra", editado no final de 2021 pela Companhia das Letras e que dá seguimento à série Geografias, coleção de breves romances inspirados em lugares, iniciada com "Princípio de Karenina". Além deste título, a conversa dará largo a falar sobre muitas outras obras do seu extenso catálogo.

Afonso Cruz já foi agraciado com várias distinções, das quais se destacam o Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco, em 2009, por "Enciclopédia da Estória Universal"; o Prémio Literário Maria Rosa Colaço, também em 2009, por "Os livros que devoraram o meu pai: a estranha e mágica história de Vivaldo Bonfim"; o Prémio da União Europeia para a Literatura, em 2012, por A Boneca de Kokoschka; o Prémio Autores para Melhor Livro de Ficção Narrativa, em 2014, por "Para Onde Vão os Guarda-Chuvas"; o Prémio Literário Fernando Namora, em 2016, por "Flores" e o Grande Prémio de Literatura de Viagens Maria Ondina Braga, em 2017, por "Jalan, Jalan: Uma Leitura do Mundo".

Para se inscrever no encontro basta preencher o formulário que se encontra neste link. No dia do encontro receberá um e-mail com todas as instruções para se juntar à conversa.

Além disso, pode ficar a par de tudo o que acontece no clube de leitura através deste link.