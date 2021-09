Depois de uma paragem durante o verão, o É Desta Que Leio Isto, clube de leitura da MadreMedia, está de regresso para mais um encontro. No próximo dia 30 de setembro, pelas 21h, voltamos a reunir-nos online e com um convidado muito especial: o escritor João Tordo.

As inscrições podem ser feitas através deste formulário. No dia do encontro receberá um e-mail com todas as indicações para se juntar à conversa.

Considerado por muitos um dos melhores escritores portugueses da sua geração, João Tordo publicou mais de uma dezena de romances, venceu o Prémio José Saramago em 2009 e os seus livros estão publicados em vários países da Europa e da América. O seu mais recente romance chama-se Águas Passadas e foi publicado no passado mês de junho.

Para ficar a par de tudo o que se passa no É Desta Que Leio Isto, junte-se ao clube no seu grupo de Facebook e participe nestas e noutras discussões sobre livros com os seus mais de 1.500 membros.