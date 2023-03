José Sá Fernandes passeia com Fábio Vieira, o seu barbeiro, por uma Lisboa muitas vezes pouco explorada, que vai do Alto do Pina à Bica do Sapato. E com uma revelação: uma das melhores vistas para o Tejo pode estar por aqui.

Ouça aqui o episódio de Lisboa e os Lisboetas com Fábio Vieira: A importância do futebol, das coletividades e das marchas, os banhos na Bica do Sapato, a vida de bairro em Lisboa e a arte de cortar o cabelo são alguns dos temas em destaque em mais um episódio de Lisboa e os Lisboetas, podcast produzido pela MadreMedia sobre a capital do país. O podcast Lisboa e os Lisboetas é produzido pela MadreMedia e teve o apoio da Câmara Municipal de Lisboa.