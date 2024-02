– Quero comer o teu pâncreas – disse ela.

Sakura Yamauchi disse aquela frase descabida quando eu estava a organizar os livros nas prateleiras poeirentas da biblioteca da escola, uma das minhas responsabilidades como assistente da bibliotecária.

Pensei em ignorá-la, mas eu e ela éramos as únicas pessoas ali, e o comentário tinha a intenção clara de inspirar uma curiosidade mórbida. Isso significava que ela estava a falar comigo.

Não tendo outra opção, reagi sem me virar. Se ela estivesse a fazer o trabalho que lhe competia, ainda deveria estar de costas para mim.

– O quê? – disse eu. – Apercebeste-te de repente de que és uma canibal?

Inspirou fundo, tossiu um pouco por causa da poeira e depois explicou, com algum orgulho: – Vi esta história na televisão ontem à noite. Antigamente, quando havia um problema qualquer no corpo de uma pessoa, ela comia essa parte de um animal.

Continuei a não olhar para ela. – E?

– Se tivessem problemas de fígado, comiam fígado; se fosse do estômago, comiam estômago. Acho que acreditavam que ia curá-los. Portanto, quero comer o teu pâncreas.

– O meu pâncreas?

– Não vejo o pâncreas de mais ninguém aqui.

Riu-se. Ouvi o som de livros de capas duras a serem arrumados numa prateleira; então, ela continuava a trabalhar e não tinha parado para olhar na minha direção.

– Preferia que não pusesses toda a pressão de salvar a tua vida sobre um órgão minúsculo no meu corpo – disse eu.

– Tens razão. Esse stress todo podia tirar-te o estômago também.

– Vai propor isso a outra pessoa qualquer, então.

