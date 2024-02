Pedro Moura e Susa Monteiro juntam-se ao É Desta Que Leio Isto no próximo encontro, marcado para dia 21 de fevereiro, uma quarta-feira, pelas 21h00. Consigo trazem "Mensagem", de Fernando Pessoa, numa edição da RTP/Levoir.

Para se inscrever no encontro basta preencher o formulário que se encontra neste link. No dia do encontro vai receber, através do WhatsApp — no nosso novo canal —, todas as instruções para se juntar à conversa.

Os Clássicos da Literatura em Banda Desenhada

Depois de 30 livros lançados, dos quais 19 incluídos no Plano Nacional de Leitura, a RTP volta a apostar numa nova coleção dos Grandes Clássicos da Literatura em Banda Desenhada, editada pela Levoir, agora centrada exclusivamente em obras de autores portugueses, nunca antes editadas em banda desenhada.

A nova coleção já está nas livrarias, com o primeiro livro: "Mensagem", de Fernando Pessoa. A coleção Grandes Clássicos da Literatura Portuguesa em Banda Desenhada é composta por 15 livros e traz obras de nomes que são referência na literatura portuguesa, como Gil Vicente, Padre António Vieira, Pero Vaz de Caminha, Guerra Junqueiro, Almeida Garrett, Fernão Mendes Pinto, Eça de Queiroz, Fernão Lopes, Alexandre Herculano, Bernardim Ribeiro, Camilo Castelo Branco e Camões.

A "Mensagem" de Pedro Moura e Susa Monteiro

A primeira obra desta coleção foi adaptada por Pedro Moura e ilustrada por Susa Monteiro.

Pedro Moura nasceu em Lisboa e "tem dedicado quase todo o seu tempo de vigília à banda desenhada, usa técnicas de visualização para adormecer pensando nela e, quando tudo corre bem, também ela invade os sonhos", pode ler-se na sua biografia.

É também professor na Escola Superior de Arte e Design-Caldas da Rainha, na Universidade do Algarve, na Escola Superior Artística do Porto e Ar.Co), investigador académico, crítico, ensaísta, documentarista, comissário de exposições e galerista, semi-editor e "lojista ocasional".

Neste novo livro da RTP/Levoir, faz par com Susa Monteiro, que vive em Beja, cidade onde nasceu. Também aí, "é responsável pela linha gráfica e coorganizadora do Festival Internacional de Banda Desenhada e da Bedeteca desde a sua inauguração em 2005".

Susa Monteiro "ilustrou livros e capas para diversas editoras como a Pato Lógico, Bertrand, Asa, Verbo, Porto Editora, Leya, Bruáa, Oficina do Livro, Kalandraka, etc. e ilustrou cartazes e panfletos para várias instituições e projetos (Casa da Música, Palavras Andarilhas, Almarte – Festival de Artes na Rua, La Guarimba International Film Festival, Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand, Dia Mundial do Livro, Museu do Aljube e da Resistência, etc.)".

Além disso, "desde 2004 que ilustra regularmente para a imprensa, tendo ilustrações publicadas no Jornal Expresso, Jornal Público, Revista Visão, etc.".

Recentemente, criou "a moeda comemorativa 'Unicórnio' inserida na coleção sobre criaturas mitológicas, para a Imprensa Nacional Casa da Moeda" e "tem exposto frequentemente o seu trabalho em festivais de Banda Desenhada e galerias, individual e coletivamente, por todo o país e estrangeiro".