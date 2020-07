Regresso dos Xutos & Pontapés aos palcos

"Porque Sim" é um concerto que revive um acervo de clássico, considerados pelos fãs como verdadeiros hinos nacionais.

O mais recente álbum de originais, “Duro”, data de janeiro do ano passado, quando a banda completou 40 anos de carreira.

É obrigatória a utilização de máscara

Às 21:30 no Teatro tivoli BBVA, em Lisboa. Os bilhetes variam entre os 12,50 e os 25 euros.

Três curtas-metragens portuguesas têm hoje estreia conjunta em 12 salas

Em estreia conjunta, chegam aos cinemas os filmes “Dia de Festa”, de Sofia Bost, “Ruby”, de Mariana Gaivão, e “Cães que ladram aos pássaros”, de Leonor Teles, todos eles já exibidos em festivais internacionais e que representam “três visões no feminino sobre o futuro e a juventude”, lê-se na nota de imprensa.

A sessão das três curtas-metragens começará com “Dia de Festa”, primeiro filme de Sofia Bost, que integrou o festival de Cannes em 2019, e que “partiu da premissa de uma mãe que não se consegue sentir feliz no dia de anos da filha”, como contou a autora à Lusa.

“Ruby”, de Mariana Gaivão, exibido no Curtas de Vila do Conde e no Festival de Roterdão, retrata "uma juventude em autodescoberta, acompanhando a jovem Ruby nos dias antes de a sua melhor amiga, Millie, regressar a Inglaterra".

“Cães Que Ladram aos Pássaros”, de Leonor Teles, estreado em 2019 no Festival de Veneza, aborda as questões da gentrificação e da especulação imobiliária, no Porto.

Os três filmes estarão em exibição em Lisboa, Porto, Setúbal, Cascais, Viana do Castelo, Caldas da Rainha, Guarda, Covilhã, Braga, Albufeira, Ponta Delgada e Funchal.

Musicbox programa nove noites de atuações no Teatro São Luiz

A parceria entre o Musicbox e o teatro municipal tem por título “Takeover #1”, com o clube a apropriar-se da sala principal para nove sessões ao vivo, de quinta-feira a domingo, entre 9 e 19 de julho

O primeiro concerto é já esta quinta-feira com os Linda Martini.

O programa completo pode ser consultado aqui. O preço dos bilhetes varia entre os 8 e os 15 euros.

Concerto online de Mundo Segundo

Mundo Segundo é uma figura incontornável do hip-hop e um dos mais ativos embaixadores do movimento em Portugal.

Através da plataforma Cliveon (Culture Live Online) é possível adquirir bilhetes para assistir ao concerto ao vivo e, por um preço mais reduzido, assistir em Live stream (transmissão em direto às 21:30 do Hard Club).

Mais informações aqui.

10.ª edição do Walk&Talk – Festival de Artes

A plataforma está acessível ao público através do website www.walktalkazores.org e até 19 de julho apresenta projetos, eventos e atividades artísticas, na sua maioria inéditas e que resultam de novas comissões e propostas do grupo de artistas, curadores, parceiros e equipa envolvido no evento.

Em 2020 o Walk&Talk vai intersectar contextos online e onsite, explorar plataformas emergentes e novos formatos de criação e apresentação artísticas, para programar uma Edição 9.5 que acompanha o momento atual

O festival conta com cinco circuitos temáticos em que se reflete o impacto da arte nos espaços públicos, o Circuito Ilha, Circuito Exposições, Circuito Residências, Circuito Performativo e Circuito Conhecimento.

Programa completo aqui.