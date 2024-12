"Rabo de Peixe", o livro oficial da série portuguesa mais vista de sempre, conta com entrevistas e fotografias exclusivas, pelo que é uma obra única que revela os bastidores da série transmitida pela Netflix. Ao conceito original de Augusto Fraga, juntam-se os textos de Helena Ales Pereira e as fotografias de Inês Subtil para edificar um inédito livro-objeto onde é possível descobrir alguns dos segredos por trás do sucesso. O SAPO24 publica algumas páginas desta obra. Já nas livrarias.

Livro: "Rabo de Peixe" Autores: Helena Ales Pereira, Inês Subtil, Augusto Fraga Editora: Contraponto Data de Lançamento: 5 de dezembro de 2024 Preço: € 24,90