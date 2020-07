O rapper norte-americano A$AP Rocky atuará, em julho de 2021, no Super Bock Super Rock, perto da Praia do Meco, em Sesimbra, anunciou hoje a promoção do festival. Os britânicos Wire e Hot Chip também foram confirmados.

O músico estava convocado para o SBSR deste ano - que começaria hoje - mas a edição foi adiada para julho de 2021, por causa da pandemia da covid-19, estando por isso confirmada a atuação para 15 de julho. O 26.º SBSR 2021 decorrerá de 15 a 17 de julho e, além do rapper nova-iorquino, cabeça-de-cartaz, a organização anunciou hoje também a presença dos britânicos Wire e Hot Chip, dos norte-americanos Son Lux e dos portugueses Pedro de Tróia e Ganso. Anteriormente tinham já sido confirmados, entre outros, Foals, Jungle, Slow J, Local Natives e Boy Pablo.