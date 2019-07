Adeptos do Slam, nome dado às disputas de poesia falada que começaram na década de 1980, apresentaram-se numa tenda aberta com ‘slammers’ do Brasil, dos Estados Unidos e Europa, e também na Casa de Cultura de Paraty, cidade localizada no estado brasileiro do Rio de Janeiro.

Em entrevista à Lusa, Raquel Lima explicou que estar na Flip foi uma oportunidade de mostrar o que é o Slam para um público mais amplo.

"Estar na Flip foi uma oportunidade de tirar o Slam deste registo mais a margem, mais da periferia e trazer para um contexto mais conservador", disse.

"A Flip sendo uma festa literária com tantos anos, sempre construída a volta de um cânone sobre o que é literatura, abriu espaço e nós entramos aqui com o uma abordagem mais dissidente e mais subversiva sobre o que é poesia", acrescentou.

Já Edyoung Lennon avaliou que a incorporação das batalhas poéticas no evento literário mais importante do Brasil veio dar uma contribuição.