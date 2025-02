Fonte da Câmara do Porto disse hoje à Lusa que as obras a decorrer desde segunda-feira não obrigam ao encerramento do teatro nem a alterações na sua programação.

A intervenção vai abranger a reparação das fachadas, assim como a manutenção das caixilharias, corrimões metálicos, padieiras e peitoris.

Desde a sua inauguração em 1997, o equipamento cultural “foi alvo de pequenas intervenções, quase cirúrgicas, para garantir o seu funcionamento. No entanto, o edifício carece de uma intervenção mais profunda”.

“A reabilitação da envolvente exterior do teatro torna-se essencial para corrigir patologias existentes, como infiltrações”, lê-se numa informação disponibilizada pela autarquia.

Esta obra, que resulta da colaboração entre as empresas municipais GO Porto e Ágora, tem um prazo de execução de 180 dias e um valor de adjudicação acima de 500 mil euros.