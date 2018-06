Uma récita do Festival de Bayreuth, na Alemanha, vai ser transmitida em diretor para Portugal, no próximo dia 25 de julho, no grande auditório do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, foi hoje anunciado.

Assinalando a abertura, este ano, do Festival de Bayreuth, no norte do Estado alemão da Baviera, será transmitida a ópera “Lohengrin”, de Richard Wagner, numa nova encenação de Yuval Sharon, sob direção musical do maestro Christian Thielemann.

A ópera conta com o desempenho dos cantores líricos Georg Zeppenfeld (baixo), Roberto Alagna (tenor), no papel de Lohengrin, Anja Harteros (soprano), Tomasz Konieczny (baixo), Waltraud Meier (soprano), Egils Silins (baixo) e ainda Michael Gniffke, Eric Laporte, Raimund Nolte e Timo Riihonen.

O CCB salienta, no comunicado de apresentação da transmissão, tratar-se “de um marco histórico”, referindo que o certame bávaro “é um dos mais conhecidos e renomados festivais de música de todo o mundo”.

Anualmente, “afluem a Bayreuth cerca de 60 mil visitantes, vindos de todas as partes do globo, para assistirem às óperas de Richard Wagner, no seu próprio teatro”, segundo a mesma fonte.

Antecipando esta “transmissão histórica”, o Museu Nacional da Música (MNM), no Alto dos Moinhos, inaugura, no dia 19 de julho, uma exposição de fotografia, “O Cisne de Bayreuth. A Família Wagner e ‘Lohengrin’: Uma celebração Fotográfica”, sob curadoria do crítico musical Jorge Calado.

Esta mostra reúne fotografias da coleção de Calado, de todas as produções de “Lohengrin” em Bayreuth, desde a sua estreia, em 1895 até 2015, de autoria de fotógrafos de Franz Liszt, Richard Wagner, Cosima Wagner, Siegfried e Winifred Wagner e os filhos Wieland, Friedelind, Wolfgang e Verena, de Wieland Wagner, Wolfgang Wagner e Katharina Wagner.

Na inauguração desta exposição, constituída por cerca de 130 peças, incluindo postais alusivos a "Lohengrin", realiza-se um recital pela pianista Luísa Tender. Tem início às 18:30, de 19 de julho.