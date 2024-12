Inaugurado no dia 17 de dezembro de 2022, este centro cultural de proximidade tem vindo a desempenhar um papel na consolidação de uma oferta cultural diversificada, regular e inclusiva, construída com o envolvimento dos agentes culturais locais e das diferentes comunidades que habitam o bairro de Santos ao Rego.

A aposta numa cultura descentralizada e assente numa cidadania participativa tem contribuído para a apresentação de diferentes projetos, de cariz cultural e social, como sejam, oficinas criativas, peças de teatro, concertos, sessões de cinema, conferências, debates, entre outras atividades.

“A Cultura é um grande motor de desenvolvimento para a sociedade e é essencial para as cidades. O projeto Um Teatro em Cada Bairro é a melhor expressão do projeto que temos vindo a concretizar nesta área em Lisboa: uma Cultura que valoriza a identidade e a alma de Lisboa, próxima dos lisboetas e aberta à inovação. Dois anos depois da inauguração do primeiro Teatro em Cada Bairro, hoje estamos em seis freguesias, que passaram a dispor de centros culturais de proximidade e de encontro com as comunidades e os agentes locais. E vamos continuar a expandir a rede, em nome de uma cidade onde a Cultura é feita para e pelas pessoas”, afirma o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, em comunicado enviado às redações.

Ao longo destes dois anos de atividade do Avenidas (localizado na Rua Alberto de Sousa, 10ª, na freguesia das Avenidas Novas), cerca de 15.000 pessoas participaram em quase 500 iniciativas em diferentes áreas artísticas: artes performativas, música, dança, exposições, conversas, debates, oficinas, ateliers e formação artística.

No total da atividade, constituída por programação própria, coproduções e acolhimento de projetos propostos por entidades e agentes culturais – residentes no bairro, de outras freguesias, nacionais e estrangeiros –, os acolhimentos representam cerca de 1/5 das iniciativas desenvolvidas e 30% do total de públicos e participantes.

Para além da programação cultural regular, foi ainda implementado o programa “Avenidas Fora de Portas”, com o objetivo de dar resposta a algumas necessidades sentidas no bairro e de criar espaços informais de cultura, em conjunto com a comunidade e as instituições locais.

Neste mês especial de celebração, a proposta do Avenidas para os dias 14, 16 e 17 de dezembro, inclui:

As oficinas “Mapa de Vontades Bairro do Rego”, do coletivo Atelier SER, e “Gravuras com Legos”, por João Tito Basto, do Centro Periférico, ambas realizadas no Mercado de Santos ao Rego, em parceria com Junta de Freguesia de Avenidas Novas;

A estreia do documentário “Leituras em Movimento II”, realizado por Frank Saalfeld e com direção de fotografia de Ricardo Faustino, resultado de uma atividade interdisciplinar realizada na Escola Básica Marquesa de Alorna no âmbito do Plano Cultural de Escola sobre a leitura do conto O Tesouro, de Eça de Queiroz;

A inauguração da exposição “Postais da Minha Vida”, em colaboração com os idosos das associações ANADIC e ADAS e a estreia de uma peça de teatro “Conta-me uma história…Rego”, atividade desenvolvida com a comunidade sénior e em parceria com o Programa Memórias de Lisboa e a Associação Fragmentos Itinerantes;

A inauguração da exposição de fotografia “Rostos do Avenidas”, um trabalho realizado por estudantes da Escola Profissional de Tecnologia Digital e que pretende retratar alguns dos rostos que se foram cruzando, ao longo destes dois anos, no Avenidas;

Um momento musical único com a atuação do DJ Mauro G, um artista da comunidade do bairro de Santos ao Rego.

A entrada em todas as atividades é livre, sujeita à lotação dos espaços, refere a autarquia.