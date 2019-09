Estreado em 18 de julho, "O Rei Leão" causara já impacto nesse mês, subindo ao lugar de filme mais visto do ano em Portugal, onde permanece, com um total de 1,21 milhões de espectadores e uma receita de 6,67 milhões de euros, até 31 de agosto.

Na lista dos 10 mais vistos em 2019 não há nenhuma produção portuguesa. A "Rei Leão" seguem-se "Vingadores - Endgame", em segundo lugar, com 667 mil espectadores, "Toy Story 4", com 395 mil, e "Homem Aranha - Longe de Casa", com 333 mil. Na 10.ª posição está "Era Uma Vez em Hollywood", com 191 mil espectadores contados desde a estreia, em 15 de agosto.

Quanto ao ‘ranking’ português é agora liderado por "Variações", de João Maia, que, desde a estreia, em 22 de agosto, e o fim do mês, somou 122.288 espetadores e uma receita de 653 mil euros.

A biografia de António Variações protagonizada por Sérgio Praia destronou “Snu”, de Patrícia Sequeira, da lista dos filmes portugueses mais vistos este ano.

"Snu" fica agora em segundo lugar, com os seus 82 mil espectadores, seguido de "Tiro e Queda", de Ramon de Los Santos, com 43 mil.

No panorama da exibição cinematográfica, a NOS Lusomundo continua a dominar, com 218 ecrãs e 31 recintos, seguida pela Cineplace com 85 ecrãs em 14 recintos, num universo de 173 recintos e 566 ecrãs, a nível nacional.

Em termos de lugares, a NOS Lusomundo possui 40.146, a nível nacional, seguida da Cineplace, com 12.311, num total de 107.592 lugares, em todo o país.

O número de espectadores de cinema é divulgado mensalmente pelo ICA, desde 2004, com base em dados de bilheteira.

Antes da informatização do sistema, o número de espectadores era estimado pelo Instituto Nacional de Estatística, a partir do Inquérito aos Espectáculos Públicos (até 1998) e do Inquérito ao Cinema (1999-2003).