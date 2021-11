A edição de 2022 retoma o modelo dos anos anteriores e contará com 20 canções a concurso, revelou esta quinta-feira a estação pública. 16 dos autores resultam de convites diretos da RTP, "uma vez mais tendo em conta a representação da diversidade de géneros musicais", e os 4 restantes "chegaram através do concurso de livre submissão aberto ao público, no qual foram recebidas mais de 600 canções".

As 20 canções, cujos intérpretes só serão revelados posteriormente, vão ser distribuídas por duas semifinais.

Ainda não há datas, a RTP promete para breve "mais detalhes da próxima edição do Festival da Canção".

Autores convidados pela RTP

Agir

Aurea

Blacci

Cubita

DJ Marfox

Fábia Rebordão

Fado Bicha

FF

Joana Espadinha

Kumpania Algazarra

Maro

Norton

Os Azeitonas

PZ

Syro

Valas

Autores livre submissão