O humorista traz à Meo Arena, em Lisboa, a 27 de fevereiro, o espetáculo ‘Mortality’, com o qual andará em digressão pela Europa. Será a primeira data da etapa europeia deste espetáculo, após uma digressão pelo Reino Unido, já esgotada.

A pré-venda dos bilhetes para a digressão europeia arrancou esta quarta-feira, 9 de outubro, pelas 10h00 e a venda geral apenas esta manhã por volta da mesma hora. Na página oficial do evento no site da MEO Blueticket e apenas passado uma hora já não é possível adquirir lugares na maior arena do país.

A última passagem de Ricky Gervais por Portugal foi em 2023, ano em que apresentou o espetáculo “Armageddon” também numa Meo Arena completamente esgotada.

O comediante britânico é conhecido pelo seu papel como criador e protagonista da série “The Office”. Foi também o responsável por várias outras séries e filmes de comédia de sucesso como “Extras”, “After Life” ou "Derek".