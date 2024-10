A 3.ª edição do festival que celebra “a vivacidade do rock que se faz a Norte” acontece no Pavilhão Rosa Mota — Super Bock Arena.

“Refletindo o orgulho na pronúncia do norte e o punhado de histórias de bandas de rock que resistiram ao passar dos tempos e, ainda hoje, palpitam no coração de um país inteiro, o projeto regressa, mais uma vez, com um cartaz de luxo”, lê-se no comunicado divulgado pela promotora Vibes & Beats.

Hoje atuam os Blind Zero, Pluto, Sérgio Godinho e os Plaza.

Os Zen, Marta Ren, os Turbojunkie e os Ecos da Cave sobem a palco no sábado.

O passe para o 3.º Rock à Moda do Porto custa 49 euros e o bilhete de um dia para plateia em pé, 29 euros.

Os bilhetes de um dia para o balcão 1, o balcão 2 e mobilidade reduzida custam 35 euros, 25 euros e 20 euros, respetivamente.