Rock in Rio Lisboa aguarda fim do estado de emergência para "tomar qualquer decisão definitiva"

Num vídeo com quase dois minutos, Roberta Medina agradece a quem está em casa, mas também "a quem não deixa a vida parar", numa referência aos que, por condição da sua profissão, saem para trabalhar.

"Muita gente tem perguntado sobre o Rock in Rio", refere antes de explicar que a montagem da Cidade do Rock, que já tinha começado, foi interrompida.

"Vamos aguardar o fim do estado de emergência para tomar qualquer decisão definitiva (...) são muitos cenários possíveis", diz sem fazer referência a quais.

Roberta Medina diz ainda que o festival está acompanhar "todos os desenvolvimentos e indicações das autoridades", não só em Portugal mas também dos países de origem dos artistas em cartaz.

A mensagem termina com o desejo "de que o verão seja de muita música e muita festa". "Uma coisa é certa, não vamos parar de sorrir, sonhar e de fazer acontecer", promete Roberta Medina.

O vídeo é partilhada um dia depois do adiamento da digressão de Camila Cabello, que obrigou ao cancelamento do concerto no Rock in Rio Lisboa, a 20 de junho.

Na sequência dessa notícia, ao SAPO24, a organização assumiu em estar a estudar soluções alternativas para a edição deste ano.

O Rock in Rio Lisboa 2020 está agendado para os dias 20, 21, 27 e 28 de junho. Do cartaz fazem parte artistas como The Black Eyed Peas, Duran Duran, Anitta, Foo Fighters e Post Malone.