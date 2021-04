Adiado dois anos consecutivos devido à pandemia da Covid-19, o Rock in Rio Lisboa avança hoje os primeiros nomes para a edição marcada para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022.

Os Foo Fighters, os The National e Liam Gallagher, que já tinham sido confirmados para as edições adiadas do festival, mantém-se assim no cartaz e vão atuar no dia 18 de junho no Parque da Belavista.

Com os adiamentos sucessivos do festival, os Foo Fighters vêm assim tocar a Lisboa com um novo álbum debaixo do braço, "Medicine at Midnight", lançado a 5 de fevereiro deste ano por Dave Grohl e companhia. No mesmo palco vão passar os britânicos The National, banda de indie rock bem habituada ao nosso país, e Liam Gallagher, o conhecido ex-vocalista dos Oasis que vêm pela primeira vez em nome próprio a Portugal.

O Rock in Rio Lisboa realiza-se de dois em dois anos, desde 2004, no Parque da Bela Vista, em Lisboa, onde é montada a Cidade do Rock. A última edição tinha ocorrido em 2018.

Além destes nomes já adiantados, para a 9.ª edição estavam confirmadas, entre outras, as participações dos The Black Eyed Peas, Jason Derulo Post Malone, Duran Duran, Anitta, A-ha e Bush.

Os bilhetes já adquiridos "para este dia, tanto para a data original de 2020 como para 2021" são válidos, garante o festival.