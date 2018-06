À semelhança das edições anteriores, as Festas da Cidade de Coimbra e da Rainha Santa Isabel, que decorrem entre 30 de junho e 08 de julho, voltarão a ocupar diferentes espaços do centro da cidade, como o Jardim da Sereia e o Parque Verde do Mondego, as praças do Comércio (também conhecida por Praça Velha) e a 8 de Maio ou o Terreiro da Erva, a Rua da Sofia ou o Convento São Francisco, disse hoje o presidente da Câmara Municipal, Manuel Machado, durante uma conferência de apresentação do programa das Festas.

Além de alargar a quantidade de espaços de animação, no centro da cidade, a Câmara de Coimbra também vai aumentar as áreas de decoração e iluminação no centro e a algumas entradas da cidade, adiantou a vereadora responsável pelo pelouro da Cultura, Carina Gomes, que também participou na reunião com os jornalistas, tal como o vereador responsável pelo desporto, Carlos Cidade.

Rodrigo Leão, The Flying Cages e Gisela João atuarão no Jardim da Sereia, nas noites de 30 de junho e 01 e 07 de julho, respetivamente, D.A.M.A e The Gift estarão no Parque Verde do Mondego (noites de 03 e 06 de julho) e Virgem Suta na Praça do Comércio (02 de julho).

A Praça 8 de Maio será palco da Orquestra de Sopros de Coimbra (04 de julho, feriado municipal, às 18:00), a escadaria da Sé Velha será o cenário da Serenata dos Antigos Estudantes da Universidade de Coimbra (07 de julho, à meia-noite) e o Terreiro da Erva acolherá o Baile da Rosa (07 de julho, 23:00), recriação de uma antiga festa popular da cidade.

No dia da cidade (04 de julho), destaque, designadamente, para, além das celebrações oficiais, para a apresentação da peça ‘Sofia, meu amor!’, um espetáculo em percurso, na Rua da Sofia — que é Património Mundial da Unesco –, apresentando-se em três atos, pela Trincheira Teatro (intervenção artística integrada no projeto Artéria, rede de programação cultural liderada pela companhia O Teatrão).