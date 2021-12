O especial de duas horas do canal norte-americano CBS foi gravado no exterior do Observatório Griffith, em Los Angeles, e foi transmitido cinco dias antes do lançamento do último álbum.

O programa inclui uma entrevista exclusiva conduzida pela apresentadora de televisão norte-americana Oprah Winfrey, no seu jardim de rosas, a primeira grande entrevista de Adele onde fala sobre o novo álbum, as histórias por trás das canções, a vida após o divórcio, a perda de peso e o filho.

O último álbum de Adele, "30", foi lançado a 19 de novembro.

“Adele – One Night Only”, ou em português “Adele – Uma Noite Única”, será exibido dia 18 (Sábado), pelas 22h, na RTP2.