Rui Cardoso Martins junta-se ao É Desta Que Leio Isto no próximo encontro, marcado para dia 17 de julho, uma quarta-feira, pelas 21h00. Consigo traz o seu novo romance "As melhoras da morte", editado pela Tinta-da-China.

Para se inscrever basta preencher o formulário que se encontra neste link. No dia do encontro vai receber, através do WhatsApp — no nosso canal —, todas as instruções para se juntar à conversa. Se ainda não aderiu, pode fazê-lo aqui. Quando entrar no canal, deve carregar em "seguir", no canto superior direito, e ativar as notificações (no ícone do sino).

Este romance chega dez anos depois do último publicado pelo autor. "No Alentejo podemos matar-nos, mas não há-de ser de aborrecimento. A morte apoteótica de um amigo leva Cruzeta de volta ao Alentejo. Muitos anos e viagens passaram até chegar o dia do regresso à terra onde até o coveiro se mata, a mesma de 'E Se Eu Gostasse Muito de Morrer', para mais uma grande aventura interior, dores e alegrias, fantasmas e afetos", pode ler-se na sinopse da obra.

"Chuva de enforcados, monstros na catedral, a cave dos morcegos, um dente pilar do universo, espadas de matar dragões, passarinhos, luas, guerras antigas e novas, um capote napoleónico, aranhas, o peixe-bolha. Aqui, as pessoas são capazes dos mais fantásticos tipos de grandeza, e não só de misérias. Atravessada a cidade, subida a Serra, haverá esperança para um novo começo? Se há as melhoras da morte, também terá de haver as melhoras da vida", é ainda referido.

Rui Cardoso Martins venceu o Grande Prémio de Romance e Novela APE 2009 e o Grande Prémio de Crónica e Dispersos Literários APE 2017. Foi também o argumentista de filmes como "A Herdade" e "Zona J" e das séries policiais "Sul", "Causa Própria" e "Matilha" (RTP).