O deputado do MPLA Rui Mingas fala aos jornalistas após o final da sessão de votação final global do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2019, na Assembleia Nacional, em Luanda, Angola, 14 de dezembro de 2018. O OGE para 2019 foi hoje aprovado pelo parlamento angolano, com 133 votos favoráveis do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido no poder, 55 votos contra da União Nacional para Independência Total de Angola (UNITA) e da Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE) e três abstenções, duas do Partido da Renovação Social (PRS) e um da Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA). AMPE ROGÉRIO/LUSA

Lusa