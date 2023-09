Segundo a investigação feita pelos meios internacionais, os factos terão ocorrido num período de sete anos, entre 2006 e 2017, numa altura em que Russell, hoje em dia com 48 anos, se encontrava no auge da fama. São quatro mulheres que dizem ter sido sexualmente agredidas pelo ator e comediante, e existem também outros testemunhos que confirmam a sua conduta duvidosa.

Num vídeo divulgado durante a noite desta sexta-feira, no YouTube e nas redes sociais, antes das reportagens do Sunday Times e do Channel 4, Brand negou estas acusações criminais que qualificou como "muito graves", e avançou que lhe seriam dirigidas por um jornal e um canal de televisão, como se viria a confirmar no dia de hoje.

O vídeo intitula-se "Isto está a acontecer" e nele, de forma resumida, o ator e comediante sublinha que, tal como já referiu nos seus livros, houve uma altura em que trabalhava no meio e que era "muito promíscuo". Disse ainda que "durante esse tempo de promiscuidade, as relações que eu tive foram sempre consensuais. Fui sempre transparente sobre elas - talvez demasiado transparente - e agora também estou a sê-lo".

“Ver essa transparência metastizada em algo criminoso, o que nego absolutamente, faz-me questionar: há outra agenda em jogo?", questiona.

Sobre as investigações, refere que estas são um "somatório de ataques extremamente flagrantes e agressivos” que “refuta absolutamente” e que “pertencem à época em que trabalhava no mainstream”.

Disse ainda que "vale a pena mencionar que há testemunhas cujas evidências contradizem diretamente a narrativa que esses dois grandes meios de comunicação estão a tentar construir, aparentemente, no que me parece ser um ataque coordenado".

Quais os detalhes das acusações?

Segundo o artigo do Sunday Times, uma das supostas vítimas de Brand afirma que tinha 16 anos e ainda estava na escola quando começaram um relacionamento, tendo conhecido o ator quando fazia compras no centro de Londres. Na altura, o ator teria 31. De acordo com a mesma, a relação durou três meses e o ator referia-se a ela como "a criança".

Outra mulher afirma ter sido violada por Brand na sua casa em Los Angeles, sendo que o jornal sublinha que a mulher foi tratada num centro de crise para violações nesse mesmo dia e depois enviou uma mensagem ao ator a dizer: “Quando uma rapariga diz NÃO, significa não”. Segundo a mesma, o ator terá respondido com um pedido de desculpas.

Uma terceira mulher alega que a estrela internacional a agrediu sexualmente na sua casa em West Hollywood, depois de se terem conhecido nos Alcoólicos Anónimos.

A quarta vítima afirma ter sido abusada física e emocionalmente.

Além destas, existe ainda uma comediante, não identificada, que se lembra de ter sido “agarrada” e “mordida” no rosto por Brand quando atuaram juntos no início dos anos 2000, um comportamento em festas que compara com a personagem do filme Predador, de 1987.

Um comediante disse ainda ao Sunday Times que o nome de Brand circulava regularmente em grupos online de comediantes femininas.

“Eu sei há muitos e muitos anos que as mulheres se têm alertado umas às outras sobre Russell”, disse este homem ao jornal.