No segundo episódio do podcast Lisboa e os Lisboetas, José Sá Fernandes passeia com Sam The Kid por Marvila, mais concretamente Chelas, a zona de onde o rapper é natural e de onde nunca saiu. Este é um episódio onde se fala sobre identidade e sobre o que significa "ser" de um determinado sítio, mas também onde ficamos a saber que a peça arqueológica mais impressionante do país foi encontrada em Chelas, que também é o local que tem o convento mais antigo de Lisboa e por onde, diz-se, andou Aquiles, antes de partir para Tróia convocado por Ulisses.

