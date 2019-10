Rapper, produtor, poeta. De Chelas para os ouvidos de dezenas de jovens, os de hoje e os que cresceram, como ele, à procura de uma batida perfeita. Vinte anos separam “Entre(tanto)”, o seu registo de estreia, dos concertos no Coliseu de Lisboa, na próxima sexta, 18 de outubro, e no Coliseu do Porto a 8 de novembro. Pura coincidência a data redonda. "Fez-se uma luz", e com ela a vontade de ouvir alguns temas com orquestra. "Se me sentir bem, se sentir esse conforto, poderá haver mais. Mais concertos, mais Sam The Kid a solo".

Mais STK a solo, o pedido de muitos, adoçado com "Sendo Assim", o primeiro tema só seu em mais de uma década. "A primeira pessoa a querer que exista um álbum na rua sou eu", brinca em jeito de resposta. Não é que o tenhamos deixado de o ouvir depois "Pratica(mente)", de 2006. Desde então vem somando projetos, como a TV Chelas, com sede no seu "quarto mágico", ou colaborações, a mais recente com Beware Jack em Classe Rua.

Em entrevista ao SAPO24 diz que não quer que o comparem, mas pede respeito e que valorizem mais o que é ser rapper — por muito cool que a palavra hoje seja não basta rimar 'um-dó-li-tá'. Fala na possibilidade de haver "hip-hop adulto contemporâneo" e critica a sociedade de "sensibilidade exagerada" em que vivemos.

Eu não vou às urnas quando há eleições, e não é que tenha orgulho nisso, mas gostava de votar num [referendo] ao acordo ortográfico

Dizes ser obcecado pelas palavras. Há alguma que te tenha levado quase à loucura?



À loucura? Fogo, tenho de pensar nisso. Mas é capaz. Bem, loucura obviamente que é um exagero. É loucura entre aspas. Acontece, com frequência, tentar dobrar as palavras e ver as várias hipóteses silábicas de cada uma delas.

Mas a obsessão passa também pelo pesquisar, no google ou em dicionários, e pelo questionar. Há coisas que acho que estão erradas. E gostaria de contribuir quando fazem acordos ortográficos. Gostava mesmo. Eu não vou às urnas quando há eleições, e não é que tenha orgulho nisso, mas gostava de votar num [referendo] ao acordo ortográfico — porque é que tirámos o 'p' a Egito e não aos seus habitantes, os egípcios? Depois há a sonoridade das consoantes e das vogais, e de a praticar como se fosse um maluco. Ainda há obsessão com as sílabas e o brincar com a língua portuguesa, como com os provérbios. Neste momento, o tema da letra que estou a escrever é livre, mas o fio condutor são partes do corpo. Então é um desafio quase escolar. E a minha abordagem é tão louca que penso que só tenho a oportunidade de fazer isto uma vez, não vou fazer duas músicas em que o tema anda à volta de partes do corpo. Não quero estragar essa oportunidade. Há que saber ouvir…

E tu és um ótimo ouvinte…

Sou.

…mas também um ótimo conversador.



Agora que me estás a entrevistar estou a falar para caraças.



Com a TV Chelas colocas-te muitas vezes no nosso lugar, no de quem faz perguntas. Uma das últimas entrevistas que fizeste foi ao Common, no Iminente. Como é que consegues estabelecer a linha entre o Sam jornalista, o Sam fã e o Sam amigo?

O jornalista mete de parte, porque nunca serei um jornalista. Sou um curioso... Mas tento fazer o que um jornalista faz, que é recolher informação que não encontras em mais lado nenhum. Por exemplo, na entrevista do Common tentei que ele me tirasse uma dúvida e ele ao fazê-lo não a está a tirar só a mim. Ela mudará as centenas de artigos que têm creditada uma cena errada. Foi dito, pela boca do próprio, como é que são as coisas, que a música se chama assim e que não é produzida por aquela pessoa é por outra. Qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, se vir aquela entrevista, já não pode mencionar ["Be (Intro)”] de forma errada.



Isto para dizer o quê? Que em entrevistas ou nos podcasts faço o trabalho de casa. Bastante. Com o Common fiz o trabalho de casa para estar à conversa uma hora. Nesse dia atuou também o Large Professor e preparei-me independentemente de saber se dava ou não para falar com ele. Se dava, dava; se não dava, não dava. E não deu. Não fiquei com a sensação de que perdi tempo da minha vida. Eu também sou artista, é na boa. Se também não acontecesse com o Common, não acontecia. A minha paixão e a minha entrega nesta função é enorme. Oiço os álbuns, pesquiso bastante, até pergunto coisas a amigos — 'mano, tens alguma pergunta ou alguma sugestão?'.

Basta abrir a caixa de comentários do teu Instagram e rapidamente lemos “és o maior poeta português”. Gostavas de receber o Prémio Camões pelo contributo artístico, cultural e de projeção da língua portuguesa?



Não quero receber prémios. E sinceramente, vou-te dizer, acho que não estou nesse nível.

E não achas que alguns jovens se identificam mais com uma letra tua para análise numa aula de língua portuguesa do que, a título de exemplo, com um poema do Cesário Verde?



Não queria desvalorizar a minha cena, atenção. Até acho isso mais eficaz; se o objetivo de um professor for abrir a mente à próxima geração... 'Ok, o Samuel aqui na primeira linha pode ter um errozinho ortográfico, mas à quinta linha abriu-me a mente para um tema do caraças e inspirou-me'. Isso conta muito, inspirar o próximo mesmo que eu não seja perfeito.

Falaste na possibilidade de uma letra tua poder ter um erro ortográfico. O teu domínio do português é algo que te preocupe?



Sou cada vez mais atento e estou constantemente preocupado com isso. E com o tempo fui descobrindo erros, que admito. Há outros que me tentam chamar a atenção e não aceito.



Como quando te alertam de que é adesão e não aderência, como já te ouvi justificar numa entrevista?

Por acaso nessa conversa [à rádio Observador], estava armado em sabichão e até digo um erro. Digo 'vaiam ao dicionário'. É-me difícil tirar essa, digo muitas vezes, pá.



Na oralidade damos erros, e às vezes nem reparamos, que nunca cometeríamos na escrita.

Olha, era isso que te ia dizer. Se estivesse a escrever pensava: 'hey, espera aí'. Mas há coisas que não mudo. Numa música com o Mundo Segundo digo 'faz ela virar poesia'. Eu sei que é fá-la. Epa, mas se escrevesse fá-la não estava a ser eu. Parece que é muito caro, demasiado académico. Pá, 'faz ela’ é uma maneira de falar. Tenho a noção de que pode não ser perfeita.

créditos: Rita Sousa Vieira / MadreMedia

Voltando à questão dos prémios, perto da zona onde estamos a falar há um Auditório Samuel Mira. A escolha do teu nome para o batismo de um espaço em Chelas não é uma forma de te premiar?

Isso são os meus prémios. Isso ou quando o Melo D me chamou ao MusicBox porque ia fazer uma cover de uma música minha. Ou o som do Valete que me homenageia. São cenas que não têm preço e, acima de tudo, que não estão a competir com ninguém. Até porque os prémios têm, por vezes, política por trás. A arte é subjetiva e ninguém é melhor do que ninguém. Isso só acontece no desporto e mesmo assim há doping. Na música, a não ser que... A não ser que nada. Ia referir a questão das vendas, mas os números também podem ser manipulados.

Nem gosto de receber prémios, como aliás nunca estive presente para receber nenhum. Não estou a cuspir na cena porque ao mesmo tempo até agradeço que me nomeiem. Só não quero que me comparem. Não quero ser arrogante, mas não preciso disso para o meu ego, para sentir que estou bem ou que estou a ter sucesso. Agora, com trinta e poucos anos ter um nome num auditório, privilégios que normalmente até só são dados a pessoas que já morreram, pá, isso para mim é incrível. Fico mesmo sensibilizado.

Deixa-me pegar no facto de teres dito que a arte é subjetiva. O politicamente correto já chegou ao hip-hop?



Diria que não e espero que não. No geral, sem me estar a referir só ao hip-hop, as pessoas têm de ter mais noção da sociedade onde vivemos, onde se opina por tudo e por nada. Até te vou dar um exemplo: uma das últimas músicas que eu e o Mundo Segundo lançámos, que se chama "Brasa", era para ter saído numa altura em começaram a surgir muitos incêndios. Isso não é ser politicamente correto, porque a nossa música nem fala sobre isso, mas é saberes em que sociedade vives e que há uma sensibilidade mais à flor da pele.