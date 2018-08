Catorze artistas plásticos de sete países participam, de 1 a 10 de setembro, na primeira edição do PICTORIN - Encontro Internacional de Artistas Plásticos em Santarém.

O encontro é organizado por três artistas plásticos residentes em Santarém - Fernanda Narciso, Mário Rodrigues e Francisco Pereira –, inserindo-se na programação “Verão In Str… é um Espanto!”, promovida pelo município.

Os 14 artistas plásticos do Brasil, Dinamarca, Inglaterra, Rússia, França, Polónia e Portugal vão ser desafiados a “ver e recriar” o centro histórico da cidade, em trabalhos que serão expostos, a partir do dia 08, em dois espaços da cidade: o Centro Cultural Regional de Santarém e o W Shopping, afirma uma nota do município.

O programa do PICTORIN inclui encontros informais, confronto de técnicas, novos métodos de trabalho, troca de experiências, que decorrerão essencialmente na Incubadora d’ Artes criada pelo município numa antiga escola primária do centro histórico, e ainda visitas à cidade e ao Ribatejo.