Possivelmente um dos mais camaleónicos festivais de música - em duas décadas já aconteceu em vários moldes e locais -, o SBSR cumprirá a 24.ª edição entre quinta-feira e sábado em vários palcos no Parque das Nações, em Lisboa.

O cartaz, com 39 atuações em quatro palcos - dois em sala fechada e outros dois ao ar livre - contará com nomes como The XX, Justice, Julian Casablancas & The Voidz, Benjamin Clementine, Anderson .Paak, The Vaccines, Temples e algumas estreias, entre as quais do rapper Travis Scott.

Este ano, há a destacar, na quinta-feira, uma nova homenagem ao guitarrista Zé Pedro, depois de lhe ter sido dedicada a atuação dos Xutos & Pontapés, em junho, no Rock in Rio Lisboa.

"Who the f*ck is Zé Pedro?" é o título do espectáculo, marcado para o Altice Arena, que terá em palco músicos como Carlão, Manuela Azevedo, Manel Cruz e Rui Reininho a interpretarem temas das bandas por onde Zé Pedro passou.

Em palco, serão acompanhados por uma banda formada por familiares dos Xutos & Pontapés: António Reis Colaço (sobrinho de Zé Pedro), Fred Ferreira (filho de Kalú), João Nascimento (filho de Gui), Joel Cabeleira (sobrinho de João Cabeleira), Marco Nunes (sobrinho de Kalú), Sebastião e Vicente Santos (filhos de Tim) e Nuno Espírito Santo.

João Pedro Pais, Wallenstein, Paulo Gonzo, os Ladrões do Tempo (Tó Trips, Paulo Franco, Donny Bettencourt e Samuel Palitos) e os Palma's Gang (Jorge Palma, Flak, Alex e Kalú), dois dos grupos nos quais Zé Pedro militou, também integram o espectáculo.