Os alemães adoram David Hasselhoff. Sim, esse mesmo: o Dr. Forster, o Justiceiro, Mitch Buchannon, Nick Fury. “Hoff”, para os amigos e fãs mais acérrimos. Adoram-no tanto que esta simples frase - “os alemães adoram David Hasselhoff” - passou de estereótipo a tropo a uma verdade inequívoca, tudo enrolado numa gigantesca bola de estranheza, perplexidade, curiosidade e divertimento.

Adoram-no, porque o norte-americano foi uma daquelas figuras que, ao longo da história, estiveram no local certo à hora certa. Poucas semanas após a queda do muro de Berlim, na véspera de ano novo, Hasselhoff levou a sua música (sim, além de ator é também músico) até uma das construções que mais envergonharam a humanidade. Perante milhares e milhares de pessoas, perante milhares e milhares de amigos e famílias que, de um momento para o outro, já não guardavam a palavra “divisão” nos seus vocabulários, Hasselhoff interpretou um tema do produtor alemão Jack White (não confundir com o rockeiro americano) intitulado 'Looking for Freedom' – “à procura da liberdade”, traduzido de forma literal.

O significado deste gesto não se perdeu por entre as massas que, no Portão de Brandenburgo, celebravam a entrada no ano de 1990. Com o passar dos anos, a canção tornou-se num hino e num símbolo da reunificação alemã, após a queda do muro e subsequente fim da Guerra Fria. Mas Hasselhoff não foi o único a provar que a música tem poder, a demonstrar que uma simples canção pop se pode tornar em algo maior do que uma separação entre leste e oeste.

Os Scorpions, uma das bandas mais consagradas dentro da cena rock que veste de cabedal e monta grandes máquinas de duas rodas, autores de temas onde a excentricidade eighties se junta ao fogo e à dança ('Rock You Like a Hurricane') e de baladas que – rezam as lendas – geraram um autêntico baby boom em França ('Still Loving You'), também o fizeram. Nascidos em Hannover, no ido ano de 1965, os Scorpions nunca foram uma banda que ligasse (pelo menos não o demonstravam, nas suas letras) muito a quaisquer questões políticas, preferindo o hedonismo rock n' roll da cerveja e de um bocado bem passado à luta pela liberdade (claro que poderemos dizer que o direito à cerveja e à diversão se insere no vasto campo da luta pela liberdade, mas isso é toda uma outra discussão).