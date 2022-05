"Alô Ronaldo, é a Maro. Estou a representar Portugal na Eurovisão com uma canção chamada 'Saudade, Saudade'. Se gostares da música, e se sentires que gostarias de partilhar, seria top (...) Somos seis mulheres super fãs de tudo o que fazes", apelou a artista portuguesa que hoje está na final do Eurofestival da Canção.

O vídeo, entretanto apagado, foi partilhado na conta do Festival da Canção no Instagram, onde se podia ler também que o capitão da seleção nacional "recebeu esta mensagem com sucesso".

Nos comentários, muitos utilizadores identificavam o jogador, que até ao momento não reagiu.

Maro será a terceira a atuar na final de hoje, que pode ser acompanhada em direto, em Portugal, a partir das 20:00 na RTP1.

créditos: RTP Festival da Canção | Instagram

[Notícia atualizada às 16h38 com nota de que o vídeo foi removido]