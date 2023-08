Os concertos arrancam às 22:00, no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, e, a partir das 23:00, no SeixalJazz Clube, com duas sessões na Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense.

Segundo a Câmara Municipal do Seixal, no distrito de Setúbal, este ano o programa conta com a participação de músicos cujas carreiras marcaram o jazz norte-americano nas últimas décadas, nomeadamente Christian McBride, William Parker, Andrew Cyrille e Enrico Rava e, por outro lado, “músicos que a crítica especializada considera dos mais talentosos de uma nova geração e que irão definir o panorama do jazz nos próximos anos, como é o caso do saxofonista Immanuel Wilkins”.

O cartaz inicia-se com Christian McBride’s New Jawn, no dia 12 de outubro, e vai contar com concertos de Andrew Cyrille, Enrico Rava e William Parker, no dia 20, e Immanuel Wilkins, um dia depois.

Ao palco vão subir também os projetos portugueses, do baterista Mário Costa (14 de outubro) e do saxofonista Ricardo Toscano (13 de outubro), a quem foi feito um convite para apresentar um concerto inédito neste festival.

O cartaz conta ainda com um ensemble europeu, no dia 19, conduzido pelo contrabaixista Per Zanussi, que se fará acompanhar por uma orquestra de músicos noruegueses, um projeto que mistura diferentes interesses musicais do compositor.

O evento, que em 2021 fez 25 anos, decorrerá em dois espaços do concelho do Seixal, no distrito de Setúbal: o Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, palco principal do festival, e o SeixalJazz Clube, na Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense.

Neste segundo espaço a entrada é gratuita sendo recriado o ambiente de um clube de jazz, de ambiente informal, e cuja programação privilegia a apresentação de grupos nacionais e de projetos assentes na música improvisada e no ‘free jazz’.

Com duas sessões a decorrerem às 23:00 e às 00:00, pelo palco da Timbre Seixalense irão passar a formação do contrabaixista André Carvalho, o quarteto de Pedro Molina, Nuno Campos 4tet, Apophenia, Garfo e o quinteto do vibrafonista Paulo Santo.

Os bilhetes estão à venda na rede Ticketline e na bilheteira do Fórum Cultural do Seixal. As entradas para cada espetáculo têm um custo de 12 euros, com desconto de 25% para jovens até aos 25 anos, munícipes, reformados e trabalhadores das autarquias do Seixal.

Em meados da década de 1990, a Câmara Municipal do Seixal decidiu apostar numa iniciativa que colocasse o concelho no roteiro cultural da Área Metropolitana de Lisboa, e que a médio prazo se pudesse tornar uma referência no país.

Após contacto com o músico e produtor Paulo Gil, que morreu em maio de 2022, foi sugerida a produção de um festival de jazz diferente de tudo o que se tinha feito em Portugal até então.

Foram os primeiros passos do SeixalJazz que em 2021 celebrou 25 anos de existência.