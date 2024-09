A certificação internacional “sublinha a beleza natural excecional da Serra da Estrela, a sua rica biodiversidade e geodiversidade, e o compromisso com práticas de turismo sustentável, colocando-a entre os principais destinos de montanha do mundo”, sublinhou a RUDE – Associação de Desenvolvimento Rural, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A certificação resultou de uma candidatura liderada pela RUDE, com o apoio dos municípios da Serra da Estrela, a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, o Estrela UNESCO Global Geopark e a Turismo do Centro.

O reconhecimento “solidifica a posição da Serra da Estrela como destino de montanha e de natureza e reforça o compromisso da região com o turismo sustentável, equilibrando a promoção turística com a preservação do ambiente”.

A distinção foi anunciada na Conferência Internacional de Turismo de Montanha e Desportos de Natureza, que decorre na província chinesa de Guizhou.

Para o presidente da RUDE, Carlos Pinto, citado na nota, a certificação vai elevar o perfil da Serra da Estrela como um destino de excelência para o turismo de natureza, beneficiando tanto o ambiente como as comunidades locais.

“Espera-se que a certificação de ‘World Famous Tourism Mountain’ aumente o interesse internacional pela Serra da Estrela, atraindo mais visitantes, especialmente aqueles interessados em turismo de natureza, mas também na história e cultura deste território”, sublinhou.