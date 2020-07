A maioria dos desenhos é feita com grafite, apresentando apenas variações de cinza, mas há algumas exceções onde se introduz cor através de outros materiais, nomeadamente lápis de cor, guache, pastel de óleo e aguarela.

Quanto à pintura, que dá nome à exposição, partilha com os desenhos a “presença da cor” e a apresentação de “paisagens e figuras indefinidas, difusas, atores de narrativas cujo sentido nunca é explícito”, refere a comunicado.

Todas as obras de Jorge Queiroz da exposição “The Studio” fazem parte da Coleção de Serralves, núcleo composto a partir da exposição individual que o artista exibiu em 2007 nesta instituição, explicou Isabel Braga.

Jorge Queiroz, 54 anos, nasceu em Lisboa, dois anos antes de um acontecimento que transformou para sempre quase todas as ideias sobre a política e a juventude, e sobre a relação da juventude com a política – o Maio de 68 -, e iniciou os seus estudos artísticos no Ar.Co, na capital portuguesa, onde teve professores como Rui Sanches e António Sena, e no Royal College of Arts, em Londres.

Entre 1997 e 1999, Jorge Queiroz, que venceu o Prémio da secção portuguesa da Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA), em 2016, realizou um mestrado na School of Visual Arts, em Nova Iorque, cidade onde viveu seis anos, antes de, em 2004, se fixar em Berlim.

Desde 2014 que vive e trabalha em Lisboa.

A exposição “The Studio” fica patente em Serralves até 20 de setembro próximo.