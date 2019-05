A organização refere que as festas de final de noite vão realizar-se no Casino da Figueira, na Praça do Forte e no NB Club durante os três dias de festival, das 00:00 às 06:00, “garantindo que a celebração não termine”.

As festas de final de noite da Praça RFM Somnii, na Praça do Forte, acontecerão da 01:00 às 04:00. O alinhamento de dia 05 contará com Corey James, Mayze & Faria e o de dia 06 com Dynamic Duo & Sir Scratch e Francisco Cunha. No dia 07, será a vez de Putzgrilla e Mello.

No Casino da Figueira, com horários das 00:30 às 05:00, apresentam-se DJ Johnny B, Moullinex e Alice Francis, no dia 05, Tiger Lewis, Rui Vargas e Swingrowers, no dia 06, e Raul Lemos, Miguel Barros e Electric Swing Circus, no dia 07.

Com um horário mais alargado, das 00:00 às 06:00, o NB Club contará com um ‘set’ de Mixtec (no dia 04) e Dumore e Los Manitos (no dia 05).

“Uma das atrações do palco RFM Somnii, Jay Hardway, marcará presença no NB Club a 06 de julho, e, no último dia das 'after-parties', será a vez de Double Cheese (A Gold & Van Breda) incendiar as hostes”, avança a organização.

No início do ano, os promotores do Somnii já tinham anunciado que a oitava edição do festival, sétima na Figueira da Foz, irá oferecer "novos géneros musicais", além da eletrónica de dança, propondo "alargar a oferta" à pop e ao hip hop.

O RFM Somnii surgiu em 2012 na praia de Moledo e a primeira edição na Figueira da Foz decorreu no ano seguinte, promovida pelo casino local. Em 2014, a Câmara Municipal assumiu a parceria e assinou, no final desse ano, um primeiro contrato válido por três edições, repetido em 2017 com novo acordo que se conclui em 2020.