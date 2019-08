Recuemos até 1997. Foi um bom ano: os Radiohead editaram o clássico “OK Computer”, alertando toda uma geração para os perigos que se escondem por entre o avanço furiosamente veloz da tecnologia. Os Verve editaram “Urban Hymns”, o álbum onde encontramos o clássico 'Bittersweet Symphony', que marcou os anos 90 alternativos e ajudaram a encher os bolsos dos Rolling Stones. E os Spiritualized editaram “Ladies and Gentlemen We Are Floating In Space”, magnífica obra de arte onde o gospel cristão e a eletricidade se fundem para criar um dos melhores discos de sempre sobre um romance que chega ao fim, sobre as drogas que se tomam após esse fim, sobre o não nos querermos reerguer do mesmo fim.

“Ladies and Gentlemen...” é um daqueles álbuns capazes de criar um culto imediato à sua volta, de angariar centenas de fiéis seguidores que, mais que numerosos, são indefetíveis na vassalagem que prestam à música que por ali se escuta, e que daí em diante passou a ser conhecida como “a fórmula Spiritualized”: canções sobre dor de corno alicerçadas numa energia e num ruído rock inacreditáveis, completos com psicadelismo muito e algum free jazz, e com uma série de referências retiradas à bíblia. Não apenas as musicais – atente-se à letra de qualquer canção dos Spiritualized e, inevitavelmente, lá encontraremos Deus ou Cristo caminhando sobre o som.

Para esses mesmos indefetíveis, Jason Pierce – guitarrista, vocalista e mentor de todo o projeto / grupo / igreja Spiritualized – ganhou uma certa aura mística, religiosa. Não adoram a música de Pierce; têm fé nela. Não acreditam no Divino; acreditam que aquilo que Pierce consegue fazer, inspirado pelo Divino, é prova da existência de algo maior que a humanidade por si só. A bíblia diz-nos que no início era o Verbo. Com os Spiritualized, no início era o Rock.

Sim, é certo; para muito boa gente, o Rock (também) é uma religião e não era preciso tomar conhecimento da palavra dos Spiritualized para o perceber. Mas há ali algo de diferente. Algo insondável. O ruído, talvez – porque, no rock dos Spiritualized, o ruído é a chave. O ruído nasce do silêncio para se apoderar do corpo, para o elevar a um outro patamar, rasgar com a sua realidade terrena. Em Paredes de Coura, nasceu logo após 'Hold On', curta intro que deu de imediato origem a 'Come Together', glorioso cântico presente em “Ladies and Gentlemen...” e que é hoje património de todos os crentes.

A fé mostrou-se inabalável e foi-se mantendo ao longo de uma hora de concerto, e só porque não haveria tempo para mais; logo a seguir, um padre de seu nome John Misty subiria ao palco para fechar o terceiro dia do festival. Mas que pode um padre contra um santo, ou melhor, contra um enviado d'Ele à terra? Pouca coisa. Porque logo após 'Come Together', o público ali presente é brindado com 'Shine a Light', que espalhou luz e magia gospel pelo recinto inteiro.