Amanhã, no dia 29 de março, às 15h30, a marcar o ritmo do desfile de St. Patrick, na Avenida da Liberdade, vão estar cerca de 500 músicos com gaitas de foles, pertencentes a oito bandas portuguesas e três espanholas.

A música continua no Rossio, em Lisboa, com um mercado temático e performances ao vivo durante todo o fim de semana, das 12h00 às 21h00. De acordo com a Guinness Portugal, responsável pela organização, o evento é aberto ao público e gratuito.

Vai estar também a circular pela cidade um autocarro especial da Guinness, de dois andares.

A comemoração foi remarcada devido ao mau tempo no fim de semana passado.

De Dublin a Lisboa, há festa o fim de semana inteiro

Em Portugal, o St. Patrick's Day, como é internacionalmente conhecido, tem ganhado cada vez mais popularidade, especialmente nas grandes cidades como Lisboa e Porto.

Embora não seja uma tradição tipicamente portuguesa, ninguém recusa uma festa animada, com bares e restaurantes decorados com as cores verde e laranja e a servir bebidas típicas, como cervejas irlandesas e o famoso whiskey.

Muitos estabelecimentos organizam festas temáticas com bancas de maquilhagem, fotografias tiradas com Polaroids e música ao vivo, principalmente de bandas que tocam música tradicional irlandesa, como o folk e o céilí.

Na capital, as celebrações espalham-se pela Baixa-Chiado e pelo Cais do Sodré, em estabelecimentos como o Bar Liverpool, o O'Gilíns Irish Pub, o Cheers Irish Pub Lisbon, The Meeting Point Irish Pub Lisbon, The George, The Couch Sports Bar Cais, O Bom O Mau e O Vilão e The Corner Irish Pub.

Esta é a segunda edição do desfile em Lisboa e recorda o santo padroeiro da Irlanda, conhecido por ter trazido a religião católica para o país. Os emigrantes irlandeses levaram a tradição para o resto do mundo, sempre com muita animação.