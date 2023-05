Neste episódio do podcast Acho Que Vais Gostar Disto, o tema principal é "STILL: A História de Michael J. Fox", documentário intimista da Apple TV+ que, ao misturar elementos de arquivo e um relato na primeira pessoa, conta a extraordinária e comovente história de um miúdo pequenito que foi ao futuro e voltou para ser uma das maiores estrelas do entretenimento nos anos 80.

A história, sabemo-la há décadas: aos 29 anos, em plena ribalta hollywoodesca graças à série de televisão "Quem Sai Aos Seus" e ao culto sci-fi "Regresso ao Futuro" (1985), Michael J. Fox, que faz 62 em junho, recebeu uma notícia totalmente inesperada: foi diagnosticado com a doença de Parkinson. Primeiro tentou escondê-lo, depois viveu em negação. Mas nunca desistiu.

O "STILL" do título vem de estar quieto, parado. E quando no documentário lhe perguntam o que significava estar quieto ["still"] antes do Parkinson, o protagonista que neste caso é o biografado, entre risos, responde simplesmente que não sabe. "Não sei. Nunca fiquei parado". Quem recorda os seus filmes ou vê o documentário acredita facilmente — há demasiada correria, agitação, inquietude, movimento. Por mais que lhe digam que é para andar, ele quer ir sempre a correr.

Num dos quatro livros de memórias que já escreveu desde 2004 — e cujo os áudios são utilizados no documentário —, o protagonista relata que o facto de nunca ter conseguido estar quieto é uma das ironias da sua vida. "É uma das grandes ironias da minha vida. Não consegui estar quieto até, literalmente... não poder estar quieto", conta o eterno Marty McFly, que continua a fazer piadas e com o sentido de humor de sempre.

Com um acesso sem precedentes à família e ao ator tornado filantropo (em 2000 fundou a The Michael J. Fox Foundation, uma organização que se dedica à investigação de Parkinson e que é hoje uma das maiores organizações sem fins lucrativos nos EUA), o realizador Davis Guggenheim (ganhou um Óscar pelo documentário "Uma Verdade Inconveniente" e um Emmy por "Malala") montou um filme emotivo, inteligente e inspirador — que revela abertamente os triunfos e dificuldades de uma figura pública que enfrenta uma dura batalha pessoal, mas que recusou sempre que isso impedisse de ser o que sempre foi: um energético "otimista".

No fundo, como reza a sinopse oficial que acaba com a pergunta que inicia este texto, "Still" é um filme que "mistura aventura, romance, comédia e drama, como se estivéssemos num... bom, como se estivéssemos num filme de Michael J. Fox".