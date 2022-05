A quarta temporada, ao jeito do que aconteceu com "Ozark", vai estar dividida em duas partes: o "Volume 1", composto por sete episódios, que ficou hoje disponível; o "Volume 2", de apenas dois, que chega à plataforma daqui a cinco semanas, no dia 1 de julho. Ou seja, para todos os efeitos, quando sair tudo, apesar desta conversa toda de volumes e partes, é como se a temporada tivesse nove episódios no total.