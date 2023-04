Num comunicado publicado nas páginas oficiais de Stromae nas redes sociais, lê-se que “a Auguri Productions e a Mosaert Label lamentam anunciar o cancelamento dos seguintes espetáculos de Stromae até maio de 2023: 13, 14 e 15 de Abril — Amesterdão, 20 e 21 de abril – Toulouse, 26 de abril — Basileia, 27 e 28 de abril — Genebra, 04 de maio — Londres, 10 de maio — Colónia, 12 de maio – Berlim, 16 de maio — Roma, 24, 25 e 26 de maio — Lyon”.

“Cheguei à conclusão de que o meu estado de saúde atual não me permite estar com vocês neste momento. Partilho com pesar esta notícia, que me enche de tristeza, mas tenho de admitir os meus limites”, justificou Stromae, citado no comunicado.

Em fevereiro, Ana Moura anunciou que iria garantir a primeira parte de alguns concertos da digressão “Multitude”. Os primeiros aconteceram em Bordéus, nos dias 04 e 05 de março.

Deveriam seguir-se os concertos em Toulouse, Londres e Lyon.

Ana Moura deverá ainda garantir a primeira parte do concerto do músico em Bruxelas em 3 de junho.

A cantora está em digressão com o álbum “Casa Guilhermina”, editado em novembro e que resulta de um trabalho artístico concebido durante a pandemia, no qual se estreou como letrista e que contou com os produtores Pedro da Linha, Pedro Mafama, Conan Osíris e João Bessa.

Além dos concertos com Stromae, Ana Moura tem já outras datas marcadas na Europa, nomeadamente na Suíça e na Alemanha em maio.

Stromae, nome artístico do músico belga Paul Van Haver, atuou pela primeira vez em Portugal em 2022 e a sua música cruza eletrónica, pop, ritmos africanos e hip-hop.

Autor de temas como “Alors on dance”, “Formidable”, “Papaoutai” e “Santé”, Stromae tem mais de 50 concertos agendados pela Europa até ao final do ano, por conta do álbum “Multitude”, que editou há um ano.