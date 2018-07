O subsídio é atribuído no âmbito do Fundo de Fomento Cultural e o montante disponível para 2018 é de 900 mil euros.

O subsídio de mérito cultural foi instituído em 1982 para artistas e autores que manifestem carências económicas, mas desde 2003 que não eram admitidos novos beneficiários, pelo que o número de pessoas apoiadas tem vindo a decrescer.

Em janeiro deste ano, o Ministério da Cultura tinha revelado à agência Lusa que, em 2017, foram apoiadas 108 pessoas.

De acordo com os relatórios de gestão mais recentes, em 2008, o número médio de beneficiários deste apoio social foi de 210, com um montante total de 1.026.010 euros atribuídos.

De acordo com a legislação em vigor, a atribuição do subsídio “depende, cumulativamente, da verificação do mérito do artista ou do autor e da sua comprovada situação de carência económica”.

O subsídio é atribuído “enquanto persistir a situação de carência económica do artista ou do autor”.