Tânia Ganho junta-se ao É Desta Que Leio Isto no próximo encontro, marcado para dia 19 de setembro, quinta-feira, pelas 21h00. Consigo traz o seu livro de memórias "O Meu Pai Voava", editado pela D. Quixote.

Antes do encontro, a autora conta ao SAPO24 como surgiu este livro. "Quando o meu pai morreu, em fevereiro, senti que devia escrever meia dúzia de linhas sobre ele, para informar as pessoas da sua morte, e a partir do instante em que redigi esse pequeno texto, não consegui parar de escrever. A escrita impôs-se, foi a minha maneira de enfrentar a perda e a dor, e também uma forma de homenagear o meu pai, por tudo o que me ensinou na vida".

Embora seja uma obra muito pessoal, o desafio não foi maior. "Na verdade, não se tratou de um desafio, porque o livro não foi planeado, foi um processo natural. Entreguei-me à escrita com um único objetivo: tentar compreender a torrente de emoções que me inundou e cristalizar alguns dos momentos mais importantes que vivi com o meu pai".

Até agora, esta obra tem sido bem acolhida por quem a lê. "Tenho recebido mensagens muito comoventes de leitores que me dizem que o livro os ajudou a compreender o desnorteio, o 'nevoeiro' mental que sentiram quando o pai ou a mãe morreu. Outros leitores contam-me que tiveram uma infância muito semelhante à minha, ou 'um pai que não voava, mas tinha poderes especiais': leitores que, ao lerem o meu livro, reviveram as suas próprias recordações felizes. Tem sido uma partilha muito bonita e reconfortante".

Para Tânia Ganho, a leitura é, hoje em dia, "uma pausa necessária no frenesim de informação e estímulo que a tecnologia nos impõe", já que obriga "a abrandar o ritmo a que vivemos".

Além disso, "a leitura conduz-nos à introspeção, enquanto a tecnologia nos esmaga com imagens do mundo exterior". E é também desta introspeção que surge a obra onde escolheria viver: "'O Livro do Desassossego', para conversar com Pessoa e partilhar com ele uma parte do meu próprio desassossego".

Este é o regresso da autora ao clube, onde esteve em 2021 para falar sobre o aclamado "Apneia", romance que foi um sucesso junto da crítica e dos seus leitores. Agora, a conversa vai centrar-se na obra que chegou às livrarias em julho, "O Meu Pai Voava", um relato pessoal que é, em simultâneo, um tributo a um pai.

"Estou entusiasmada com esta nova sessão do clube, sim. É sempre especial conversar com os leitores, gosto muito de saber o que leem e como leem, as expectativas que têm antes de lerem um autor e o que levam consigo depois da leitura", remata.

