A 118.ª produção da companhia covilhanense, que este ano celebra 50 anos, fica em cena no auditório do Teatro das Beiras, entre 23 e 26 de outubro, às 21:30, e dia 27, às 16:00.

Maria João Luís sublinhou hoje, após o ensaio para a comunicação social, que a peça tem como pano de fundo “uma família a desconversar, que não comunica”, uma situação que considerou comum, no quotidiano.

“No fundo, fala-nos de pessoas que não se ouvem, que falam cada uma para seu lado e não se ouvem. Isso acontece muito na vida”, frisou a encenadora, que pela primeira vez colabora com a companhia.

No dia em que o casal celebra 30 anos de casados, as discussões são uma constante e a relação praticamente inexistente entre pai e filho mostra que “a mulher é a única esperança de poder fazer uma festa com o filho e com o pai”.

O papel de desvalorização e subjugação da mulher está também presente no texto de Spiro Scimone, fazendo refletir um problema intemporal, realçou Maria João Luís.

A peça é protagonizada por Susana Gouveia, Miguel Henriques e Miguel Brás e a encenadora disse ter escolhido levar a palco “A festa” por, além de ser uma peça curta, de 50 minutos, ser um texto desafiante de trabalhar, por exigir “destreza a decorar, mas também na contracena”, até ser interpretado como uma conversa natural.

Segundo Maria João Luís, “A festa” apresenta uma crítica subtil “das dinâmicas familiares, destacando a hipocrisia, os segredos e as frustrações que muitas vezes são mascarados por um verniz de felicidade e normalidade”.

A intenção é levar o público a refletir sobre a natureza das relações interpessoais e os verdadeiros significados de conceitos como família, amor e celebração.

A também atriz, que olha para esse papel como “um descanso”, comparativamente com a encenação, tem uma ligação de há décadas ao Teatro das Beiras, sala onde no passado se apresentou em palco, com A Barraca.

Na primeira vez que está a encenar na Covilhã, no ano do cinquentenário da companhia, Maria João Luís considera ter para si “um imenso significado”, pelo respeito mútuo desde há muitos anos.

As reservas para assistir à mais recente produção do Teatro das Beiras podem ser feitas através do número: 275336163.