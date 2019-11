De acordo com um comunicado do coletivo artístico Cegada Grupo de Teatro, que reside e programa espetáculos e atividades no TEIV, o encerramento resulta do "sub-financiamento do Ministério da Cultura ao programa de apoio sustentado da Direção-Geral das Artes" (DGArtes).

O Cegada Grupo de Teatro foi uma das 75 que não recebeu qualquer apoio no Programa de Apoio Sustentado 2020-2021, e, por essa razão, afirma que "será incapaz de apresentar programação anual em janeiro próximo".

Com uma programação artística anual de criação e acolhimento de espetáculos que diz ultrapassar as sessenta sessões por ano, o Cegada Grupo de Teatro, de Vila Franca de Xira, "vê-se obrigado a suspender a atividade em curso que serve anualmente mais de oito milhares de espetadores provenientes de estabelecimentos de ensino, museus, bibliotecas, coletividades, lares, IPSS e público geral do território a norte de Lisboa".

A direção deste coletivo artístico sublinha que o projeto, elaborado em parceria com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, "foi considerado elegível [pelo júri] e pontuado pela Direção-Geral das Artes (DGArtes) com 79%, mais 15 pontos percentuais que a última candidatura apoiada".

Explica ainda que não se trata de um corte percentual, mas sim de um apoio de zero euros para os próximos dois anos, 2020-2021, o que representa “um categórico abandono do Governo central ao território de abrangência deste equipamento cultural público".

A companhia de teatro diz que esta falta de financiamento terá "repercussões diretas sobre todos os espetadores/utentes e instituições que dele fazem uso, levando à inevitabilidade do seu encerramento por ausência de vontade política e consequente cessação do financiamento à sua atividade".