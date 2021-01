O espetáculo, que iria ser apresentado no palco do TNSJ no sábado e domingo no âmbito do ciclo Dancem! 21, estreou-se no Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, em novembro de 2019, e "interioriza nos solos iniciais dos seus intérpretes toda a dor causada por mão humana inscrita em seis paisagens do planeta (Chernobyl ou a ameaçada Antártida, por exemplo)".

Com direção de Olga Roriz e interpretação de André de Campos, Beatriz Dias, António Bolaño, Catarina Câmara, Marta Lobato Faria e Yonel Serrano, "Autópsia" conta com uma banda sonora que vai de Acid Arab e Fennesz a Sunn O))) e Colin Stetson, entre outros.

Os bilhetes para a transmissão 'online' custam dois euros.