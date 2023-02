Pedro Neves Trio, Gianni Narduzzi e Carlos Azevedo Quarteto são nomes para o primeiro dia de concertos. Para os restantes, destacam-se atuações do coletivo OSSO/Porta-Jazz e da cantora Inês Malheiro, concertos dos pianistas Carlos Azevedo e do guitarrista Eurico Costa, do trio suíço Wabjie e do duo polaco Alfons Slik, entre outras participações, como a do pianista Miguel Meirinhos, que estreará uma encomenda do festival.

Até domingo, no termo de cada dia, o Café Rivoli recebe atuações das escolas de música Art’J – JOBRA, ESMAE e Conservatório de Música do Porto, e 'jam sessions’ com os músicos do festival e toda a comunidade.