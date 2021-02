A peça "O cerejal", em cena no Teatro S. Luiz, em Lisboa, antes do novo confinamento, vai ser transmitida 'online' de quinta-feira a domingo, segundo a página do teatro ma Internet.

A transmissão de "O cerejal", de Anton Tchékhov, com encenação de Sandra Faleiro, sucede a "Cabaret Repórter X", de André Murraças, que teve transmissão 'online' até sábado último. "O cerejal" é a última peça escrita por Tchékhov e foi encenada pela primeira vez, em 1904, por Stanislavski, surpreendendo o autor, que terá visto uma tragédia quando pensava ter escrito uma comédia com alguns elementos de farsa, segundo a nota da peça do S. Luiz. O fim da vida, o fim de um ciclo político, o fim da paz são temas da peça. "De alguma forma, também nós sabemos que os modelos económicos e os modos de vida que mantemos terão de ser alterados, que as mudanças climáticas em breve se tornarão irreversíveis, que as migrações em virtude da seca e da fome aumentarão, e que o equilíbrio do planeta se encontra ameaçado, sem que pareçam emergir soluções, necessariamente globais, que tentem reverter esta situação", escreve a encenadora, numa reflexão que a leva a interrogar-se sobre que lugar deverá o teatro ocupar neste panorama. Sem saber ainda quando pode abrir portas, o São Luiz vai reformulando a sua agenda de espetáculos, seguindo as medidas de controlo da pandemia, pelo que "O Cerejal" regressará ao palco do teatro de 15 a 25 de julho.