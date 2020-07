Festival de Teatro de Almada

O que é: Organizado pela Câmara Municipal de Almada e pela Companhia de Teatro de Almada, o festival decorre até 26 de julho. Os espetáculos decorrem em salas de Almada, com uma única extensão, em Lisboa, no Centro Cultural de Belém. A edição deste ano conta com 14 produções portuguesas e três estrangeiras (de Espanha e Itália). Hoje assiste-se à estreia da peça "Bruscamente no verão passado" de Tennessee Williams, com encenação de Carlos Avilez, numa produção TEC - Teatro Experimental de Cascais. Veja aqui toda a programação www.festival.ctalmada.pt.

A que horas: 20h00

Onde: Teatro Municipal Joaquim Benite

Apresentação do Sumol Summer Fest 2021

O que é: A organização promove um showcase de Piruka para assinalar a data em que decorreria a edição de 2020, adiada para 2021 devido à pandemia do novo coronavírus. São também apresentadas as novidades para a edição do próximo ano.

A que horas: 15h00

Onde: No Instagram do festival

"1936, o Ano da Morte de Ricardo Reis"

O que é: A partir do romance de José Saramago, com dramaturgia e encenação de Hélder Mateus da Costa e interpretação de Adérito Lopes, Rita Soares, João Maria Pinto , Ruben Garcia, Samuel Moura, Sérgio Moras e Sónia Barradas, apresenta-se a peça "1936, o Ano da Morte de Ricardo Reis”, numa produção A Barraca.

A que horas: 21h30

Onde: Cineteatro A Barraca

Festival online em 14 centros comerciais

O que é: Os centros comerciais geridos pela Sonae Sierra recebem pela primeira vez nas suas plataformas digitais um festival de música em formato online. Entre 03 e 14 de julho o público pode assistir a momentos ao vivo de músicos portugueses no Youtube nos websites dos centros comerciais que recebem esta iniciativa. Pedro Abrunhosa, António Zambujo, Carolina Deslandes, Gisela João, Agir e os D.A.M.A. são os artistas que compõe o cartaz, que além das lives, vão também proporcionar momentos de Meet&Greet com os seus fãs. ArrábidaShopping, CascaiShopping, Centro Colombo, Centro Vasco da Gama, CoimbraShopping, Estação Viana Shopping, GaiaShopping, Guimarãeshopping, LeiriaShopping, MadeiraShopping, MaiaShopping, NorteShopping, Nova Arcada e Parque Atlântico são os Centros Comerciais que promovem este programa online.

A que horas: 18h30

Onde: No Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCO99nVwSgZ7I-QaXMaRrk0w

“O Verão do nosso desconfinamento”

O que é: Esta proposta de programação criada pelo Teatro de Vila Real, a ser desenvolvida ao ar livre e respeitando todas as normas da DGS, pretende retomar alguma da atividade cultural.

A que horas: 15h00

Onde: Teatro Municipal de Vila Real

"Tímida Modernidade"

O que é: A exposição "Tímida Modernidade - Obras de José de Guimarães para um Futuro Centro de Arte Contemporânea em Guimarães" com curadoria de João Terras e Inês Oliveira”, reúne um vasto núcleo de obras doadas à cidade de Guimarães em 1992 e que parte delas tiveram expostas no principal monumento da cidade, o Paço dos Duques de Bragança.

A que horas: 17h00

Onde: Arquivo Municipal Alfredo Pimenta

Jardim de Verão Gulbenkian 2020

O que é: No âmbito do Gulbenkian convida, a galeria ZDB é desafiada para uma programação transdisciplinar e eclética, de artistas a residir em Portugal. Hoje espera-se o concerto Ruin Marble, de Alexandre Estrela, Gabriel Ferrandini e Pedro Tavares.

A que horas: 21h00

Onde: Anfiteatro ao Ar Livre na Fundação Calouste Gulbenkian

Cinema Ar Livre

O que é: O UM COLETIVO, associação cultural promove uma mostra de cinema, com o apoio do ICA e da Câmara Municipal de Elvas. A mostra decorre todas as sextas-feiras, pelas 21:30 até dia 31 de julho. Por Elvas vão passar nomes como os dos realizadores Susana Nobre, João Salavisa e Renée Nader. Programa: Curta-metragem: "Rhoma Acans" de Leonor Teles e Longa-metragem: "Peregrinação" de João Botelho

A que horas: 21h30

Onde: Pátio da SIR / Casa Tangente