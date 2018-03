“A última vez que cantei na Terceira foi precisamente aquando da inauguração do auditório onde vou cantar agora, que foi inaugurado pelos Madredeus”, adiantou, em declarações à agência Lusa, a propósito do espetáculo "Horizonte e a Memória", que leva ao Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo no dia 23 de março.

Do público açoriano, que diz ser “bastante musical”, guarda boas memórias, mas também do arquipélago, que mereceu um tema instrumental dos Madredeus ("As ilhas dos Açores").

“Acho que os Açores são um território muito especial. O Rob Rombout, um realizador holandês, fez um filme que se chama ‘Os Açores dos Madredeus’, em que essas ilhas maravilhosas que estão no meio do Oceano Atlântico, cheias de bruma, de mistérios, de beleza, de vida, de tantos recursos, foram visitadas por nós e cantadas por nós”, lembrou.

O concerto, na ilha Terceira, no qual será acompanhada por Óscar Torres (contrabaixo), Rui Lobato (bateria, precursão e guitarra), Carisa Marcelino (acordeão) e José Peixoto (guitarra), apresenta o seu segundo álbum a solo, "O Horizonte", lançado em outubro de 2016, mas também algumas memórias do grupo a que deu voz durante 20 anos e temas de músicos portugueses como Amália Rodrigues, Zeca Afonso e Carlos Paredes.

“É um concerto em que o fio condutor é o repertório original, mas que depois vai apresentando estes arranjos novos, uma leitura desta nossa memória musical”, revelou.