Na página oficial, o grupo revela que a nova digressão arranca em outubro e passará por Portugal com três concertos: a 07 de novembro na Aula Magna, em Lisboa, no dia 08 no Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra, e no dia 9 no Theatro Circo de Braga.

"Office Politics", a editar a 07 de junho, "é um álbum deste tempo", com as canções a falarem de um mundo em que o progresso parece já não servir os interesses de quem nele habita, lê-se na página oficial do grupo, acrescentando-se que as novas canções estão povoadas de sintetizadores e maquinaria instrumental associada à pop.

Um dos temas do novo álbum tem por título "Dark days are here again" e começou a desenhar-se no dia em que o vocalista e principal letrista da banda, Neil Hannon, acordou com a notícia de que Donald Trump tinha sido eleito presidente dos Estados Unidos.

"Estávamos em digressão em França e o céu estava de um apocalíptico cinzento metálico. Não só se sentia que era o fim do mundo, como parecia mesmo o fim do mundo", afirma o músico.

A última vez que o grupo esteve em Portugal foi em 2017, quando saiu o álbum "Foreverland".

Os Divine Comedy, que subsistem em torno da principal figura, Neil Hannon, surgiram há 30 anos, em 1989, tendo editado o álbum de estreia no ano seguinte, "Fanfare for the comic muse".