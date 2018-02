Em Londres, e com Brian Eno na assistência, o grupo de Alcobaça praticamente lotou a Union Chapel, uma igreja que recebe espetáculos pop: o espetáculo, declarou no fim do concerto o compositor Nuno Gonçalves à agência Lusa, estava "pensado há muito tempo", e consistiu num "alinhamento muito mais íntimo, chegado às pessoas, com menos vibração e mais intensidade".

"Foi dos sítios mais bonitos em que os Gift estiveram, demos possivelmente o melhor concerto da vida dos Gift, com concentração, emoção, as notas certas no sítio certo. Acho que foi perfeito", sintetizou o músico, falando em jeito de antecipação dos concertos de sexta-feira e sábado, respetivamente nos coliseus do Porto e Lisboa.

Para os espetáculos nas salas nobres da capital e da invicta, estão garantidas "surpresas" e canções "há muito" não tocadas: em Londres escutaram-se, por exemplo, "Front Of", "Song for a Blue Heart" ou "Guess Why", os dois primeiros de 2001 (do álbum "Film"), e o terceiro de 2004 (de "AM-FM").

"Temos de ir aos fãs de 'carteirinha'", os adeptos de sempre do grupo, prossegue Nuno Gonçalves.